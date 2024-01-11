Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:17

Федоров о матче с московским «Динамо»: «После хорошей игры с «Торпедо» вышли налегке и забыли все свои инструменты»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров признался, что расстроен игрой команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:4).

«Сложно что-то сказать. Не смогли мы забыть хорошую игру с «Торпедо». Вышли налегке и забыли все свои инструменты. Проигрывали 0:2, но я не считаю, что нас обыграли в первом периоде, чтобы вот так его заканчивать. Будем разговаривать с командой, будем разговаривать с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать. Не настроились психологически? Да как угодно называйте. Просто нельзя так играть в хоккей, и не важно, какой соперник. Психологически, физически, тактически, технически. Я очень расстроен», — приводит пресс-служба армейцев слова тренера.

У ЦСКА прервалась серия из четырех побед подряд. Армейцы с 56 очками после 49 игр идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 70 очков за 50 матчей и располагается на втором месте.

15 января команда Федорова сыграет против «Автомобилиста». Бело-голубые 13-го числа встретятся с «Торпедо».

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_dinamo_kommentarii_trenerov_44/
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
«Аталанта» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Хочу вместе с клубом добиться большего, чем сейчас»

Главный тренер московского «Динамо» Кудашов: «Понимали, что ЦСКА другой, готовились к этому»