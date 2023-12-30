Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:10

Тренер ЦСКА Федоров: «Все хорошее из этого года возьмем с собой, все не очень хорошее оставим в этом году»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:1).

«Долгожданная, важная победа, поздравляю команду и болельщиков! Рад за ребят, они нашли пути к победе. Все хорошее из этого года возьмем с собой, все не очень хорошее оставим в этом году», — приводит пресс-служба клуба слова тренера

Также он ответил на вопрос, почему команде не удавалось побеждать в прошлых играх.

«Технически мы смотрелись неплохо, но психология и техника — разные вещи. Психология — большое поле, а техника — комбайн на этом поле. Мы ближе к психологии. После двух подряд Кубков Гагарина нам нужна свежая кровь, она есть, но не в том количестве, которое необходимо для хорошего старта. Я верю в нашу хоккейную семью, работы предстоит много, начнем с этой победы», — добавил Федоров.

ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд в КХЛ. Армейцы с 50 очками в 45 играх занимают шестое место в таблице Западной конференции. «Северсталь» расположилась на строчку ниже, набрав 47 очков.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_severstal_kommentarii_trenerov_55/
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Таблица КХЛ по итогам 2023 года: «Спартак» лидирует в лиге, «Металлург» — первый на Востоке
Самые высокооплачиваемые хоккеисты России в НХЛ и КХЛ: кто входит в список
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Жулин: «Думаю, будь у Зарипова желание и здоровье, он бы продолжил выступать»