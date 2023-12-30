Тренер ЦСКА Федоров: «Все хорошее из этого года возьмем с собой, все не очень хорошее оставим в этом году»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:1).

«Долгожданная, важная победа, поздравляю команду и болельщиков! Рад за ребят, они нашли пути к победе. Все хорошее из этого года возьмем с собой, все не очень хорошее оставим в этом году», — приводит пресс-служба клуба слова тренера

Также он ответил на вопрос, почему команде не удавалось побеждать в прошлых играх.

«Технически мы смотрелись неплохо, но психология и техника — разные вещи. Психология — большое поле, а техника — комбайн на этом поле. Мы ближе к психологии. После двух подряд Кубков Гагарина нам нужна свежая кровь, она есть, но не в том количестве, которое необходимо для хорошего старта. Я верю в нашу хоккейную семью, работы предстоит много, начнем с этой победы», — добавил Федоров.

ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд в КХЛ. Армейцы с 50 очками в 45 играх занимают шестое место в таблице Западной конференции. «Северсталь» расположилась на строчку ниже, набрав 47 очков.