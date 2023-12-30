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Сегодня, 21:49

Жулин: «Думаю, будь у Зарипова желание и здоровье, он бы продолжил выступать»

Алина Савинова
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Форвард «Барса» из ВХЛ Тимофей Жулин поделился мнением о завершении игровой карьеры Данисом Зариповым.

«Ну, это его решение, наверное. Видимо организм уже сказал, что пора отдыхать. Думаю, если бы было желание и здоровье, он бы еще продолжил», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

Зарипов играл за «Ак Барс» и «Металлург» в КХЛ. Он пять раз выигрывал Кубок Гагарина и трижды становился чемпионом мира в составе сборной России. В феврале 2023-го хоккеист объявил о завершении карьеры. 9 августа он провел свой прощальный матч.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhulin-dumayu-bud-u-zaripova-zhelanie-i-zdorove-on-by-prodolzhil-kareru-320310/
Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
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