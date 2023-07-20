Фетисов рассказал, кому выгоден лимит на легионеров в КХЛ

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал лимит на легионеров, который начнет действовать в КХЛ с нового сезона.

«Любой лимит ничего хорошего не дает. И мировая практика сегодня об этом говорит. 50 процентов европейцев играет в Северной Америке, в футболе вообще отдельная история, есть команды, в которых местных ребят, наверное, и нет, все приезжие.

Не знаю, 3 или 5, какое вообще может иметь значение, но в целом мне кажется, что если бы даже половина игроков в наших командах были высокого уровня, то этого было бы достаточно и для национальной команды, и для чего угодно", — цитирует Фетисова «КП Спорт».