Фетисов рассказал, кому выгоден лимит на легионеров в КХЛ

Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября 2023 года и завершится 26 февраля 2024 года. С этого розыгрыша каждый клуб лиги сможет иметь не больше трех иностранцев в составе вместо пяти легионеров, как было раньше.
Сегодня, 12:36
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал лимит на легионеров, который начнет действовать в КХЛ с нового сезона.
«Любой лимит ничего хорошего не дает. И мировая практика сегодня об этом говорит. 50 процентов европейцев играет в Северной Америке, в футболе вообще отдельная история, есть команды, в которых местных ребят, наверное, и нет, все приезжие.
Не знаю, 3 или 5, какое вообще может иметь значение, но в целом мне кажется, что если бы даже половина игроков в наших командах были высокого уровня, то этого было бы достаточно и для национальной команды, и для чего угодно", — цитирует Фетисова «КП Спорт».
Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября 2023 года и завершится 26 февраля 2024 года. С этого розыгрыша каждый клуб лиги сможет иметь не больше трех иностранцев в составе вместо пяти легионеров, как было раньше.