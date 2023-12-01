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1 декабря, 23:59

Филатов: «ЦСКА не выступает провально, команда выберется из ямы»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Никита Филатов высказался о том, что московская команда активного задействует в последних матчах молодых игроков.

«Я не думаю, что ЦСКА так готовится к смене поколений. Просто сейчас, на данном этапе, команда не лучшим образом сыграла на старте сезона. Это не какая-то плановая акция по вводу молодых ребят. Все это связано лишь с тем, что в команде болеют ведущие игроки. Григоренко, Нестерову и другим лидерам сейчас по 30 лет. Я не думаю, что они исчерпали себя как игроки. Они справляются со своими обязанностями лидеров команды. ЦСКА не выступает провально. Все привыкли к тому, что эта команда всегда идет на первых местах. Полагаю, что армейцы выберутся из этой, по их меркам, ямы. В этом году по уровню игры подтянулись «Спартак» и «Динамо». Эти команды реально могут составить конкуренцию СКА и ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Армейцы набрали 42 очка за 36 матчей. 3 декабря московская команда отправится в гости к «Трактору». Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-filatov-tsska-ne-vy-stupaet-proval-no-komanda-vy-beretsya-iz-yamy/
Никита Филатов
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ХК ЦСКА (Москва)
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