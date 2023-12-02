Филатов: «Разин — один из лучших тренеров, он не боится доверять молодым»

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов оценил выступление «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ.

«Разин — один из лучших тренеров в КХЛ. Он здорово показал себя в «Северстали», где команда, состоявшая из молодых игроков, показывала качественный и смотрибельный хоккей, а также давала результат. И сейчас, вопреки многим специалистам, говорившим, что у Разина не получится работа в топ-клубе, он доказывает обратное. На бумаге состав «Металлурга» не производит впечатление топ-клуба. Но на деле Разин не боится доверять молодым ребятам. Куча игроков раскрывается под его руководством: Гребенкин, Юров, Канцеров. Многие молодые пацаны при нем начинают чувствовать уверенность и играть солидно. Поэтому «Металлург» может пошуметь в этом году», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.

30 ноября «Металлург» прервал свою победную серию из 11 матчей, уступив «Барысу» со счетом 2:5. На данный момент клуб из Магнитогорска лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 54 очка за 38 игр.