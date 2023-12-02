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Сегодня, 10:28

Григоренко рассказал, когда вернется на лед

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель Олимпийских игр и трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий ЦСКА Михаил Григоренко надеется выйти на лед в матчах КХЛ после возобновления чемпионата в середине декабря.

«Пока восстанавливаюсь, реабилитация идет, в ближайшем матче не сыграю. Но не все так плохо: осталось три игры, потом впереди длинная пауза, после нее точно играть буду», — приводит слова Григоренко ТАСС.

Свой последний на сегодняшний день матч 29-летний форвард провел 22 ноября на выезде против череповецкой «Северстали» (3:2). В 31 матче текущего сезона Григоренко набрал 24 очка (9+ 15) и является лучшим бомбардиром команды.

Источник: https://tass.ru/sport/19438187
Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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