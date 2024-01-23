Филин рассказал, по какому этапу в карьере он скучает больше всего

Форвард «Спартака» Егор Филин рассказал, что больше всего скучает по детской школе «Дизель» в Пензе.

«По детской школе скучаю больше всего. Последний сезон, по-моему, 2014/2015... Был хороший сезон, заняли второе место по Поволжью. Вспоминаю наш отличный коллектив, много ребят играет на высшем уровне сейчас. Был шанс в финале поиграть, но мы проиграли «Ак Барсу», не хватило трех очков нам. Я в том сезоне 150 очков набрал за 50 игр. Тогда все получалось, классные партнеры, последний год детской школы. Самые приятные воспоминания остались того сезона. Когда встречаемся с Петей Кочетковым, часто вспоминаем то время. Обыграй мы тогда «Ак Барс», то были бы в финале», — приводит слова Филина Legalbet.

В нынешнем сезоне Филин провел за «Спартак» 43 матча и набрал 19 (8+11) очков.