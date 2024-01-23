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Сегодня, 14:23

Ротенберг: «Задача не отменяется — защищаем Кубок Континента. Надо выигрывать каждый матч»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о задаче команды после выхода в плей-офф КХЛ сезона-2023/24.

«Задача не отменяется — защищаем Кубок Континента, мы его обладатели. Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства, побеждать в каждом матче. Наша задача простая — выигрывать каждый матч, победить в последней игре сезона», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками после 54 игр. Команда Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1), которая прошла 19 января, обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-dinamo-minsk-priess-konfierientsiia-10/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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