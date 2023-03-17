Емец — о соцсетях: «Стараюсь всем отвечать на сообщения, но иногда могу прочитать и забыть. Немного стыдно за это»

Форвард «Адмирала» Иван Емец рассказал об эмоциях от возвращения в Казань, где он играл четыре сезона за «Ак Барс».

«Сегодня об этом много не думал. Было много других факторов. Заметил, что арена преобразилась, места на трибунах изменились, появилось шоу перед матчем. Всегда теплые воспоминания, когда подлетаем к Казани. На раскатке и во время игры испытываю примерно те же чувства, только находишься на другой скамейке», — приводит «РБ Спорт» слова форварда.

Также он ответил на вопрос, прибавились ли подписки в соцсетях после прохода «Салавата Юлаева».

«Я особо ими не пользуюсь, у меня даже уведомления отключены. Всегда приятно, когда люди на меня подписываются, пишут добрые слова. Пытаюсь находить свободное время, чтобы всем отвечать. Иногда могу прочитать, на что-то отвлечься и забыть. Мне за это немного стыдно», — добавил Емец.

25-летний выступает за «Адмирал» с начала этого сезона. В составе клуба из Владивостока он провел 40 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина (3:2). Вторая игра серии пройдет 18 марта и начнется в 17.30 по московскому времени.