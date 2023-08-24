Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий объяснил высокую результативность Яшкина

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о нюансах игры с лучшим снайпером нескольких сезонов КХЛ Дмитрием Яшкиным.

— Ожидали, что будете играть в звене с Шипачевым и Яшкиным, как когда-то в «Динамо»?

— Нет, не ожидал. Думал, что Яшкина и к Сане Радулову могут поставить — вместо Воронкова. Но, наверное, нас воссоединили за какие-то предыдущие заслуги. Мне нравится играть в таком сочетании. Не скажу, что у нас все получается, но время сыграться еще есть.

— В сочетании с Шипачевым вы в «Динамо» играли с разными игроками. Был у вас в звене и Даниил Тарасов, и другие. Потом пришел Яшкин, и вы стали набирать вместе много очков. Можете объяснить почему?

— Не сказал бы, что у нас не получалось с другими игроками. Помнится, Тарасов забил голов 20. У некоторых игроков были травмы, с нами выходили и Андрей Алексеев, и Микс Индрашис.

Что касается Яшкина, то, считаю, что он очень здорово работает на пятачке. В лиге таких игроков немного. Саня Радулов, например. Дима выполняет большой объем работы, выигрывает много борьбы. Ну и, конечно, мастерство. Можно бесконечно работать, но не забивать.

— В «Динамо» к вашему звену не было строгих требований. Тренеры спокойно относились к тому, что с обороной могут быть проблемы. В «Ак Барсе» такое не прокатывает. Может быть, только Радулову разрешено чуть больше.

— Я не соглашусь с тем, что Радулову можно не работать в обороне. Посмотрите на игру, он на площадке везде. И впереди, и сзади блокирует броски. Если и есть какие-то огрехи сзади, то только потому, что он очень много играет, находится на площадке больше всех.

А так — да. Оборона в «Ак Барсе» — важный момент. Ограничивает ли это в атаке? Да, ограничивает. Но если ты ставишь цель выиграть Кубок Гагарина, а у меня, например, его нет, то ради этого я готов сколько угодно работать в обороне. Я не такой классный оборонительный форвард, знаю свои слабые стороны. И не только я их знаю, к сожалению.

Как было в «Динамо»: Яшкин стоит на пятачке, забирает на себя много борьбы. Вадик ведет игру. Он может находиться где угодно в зоне атаки: в центре, на полборта, за воротами. Кто-то третий должен же быть сзади? Накатываться с вершины. Назад Вадик уже не успеет, Дима с пятака тоже. Получается, в оборону надо бежать мне. Я не вижу ничего в этом плохого. Лучше я отработаю назад, зная, что мои партнеры могут создать момент из ничего. И я вместе с ними буду набирать очки, но придется когда-то поработать, возвращаясь в оборону.