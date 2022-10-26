Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:46

Лукоянов: «Хоккей — коллективная игра, поэтому только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы»

Алина Савинова
Telegram Новости

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал, что команде поможет выбраться из кризиса.

«Это должна быть коллективная работа. Хоккей — коллективная игра, поэтому только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы», — приводит слова Лукоянова пресс-служба официального сайта клуба.

Сегодня, 26 октября «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4). Это девятое поражение команды в последних 10 встречах.

На данный момент «Ак Барс» расположился на 7-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

Артем Лукоянов
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Знарок: «Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами»

Виктор Козлов: «У «Ак Барса» хорошая команда. Мне тяжело дать оценку сопернику»