Ткачев — о единственной встрече с Крыловым: «Вызвали, спросили, что происходит, есть ли какие-то проблемы»

Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про то, как его вызвали на ковер к председателю совета директоров омичей Александру Крылову, покинувшему пост в конце мая.

— Вы когда-нибудь встречались с Александром Крыловым?

— Один на один — только раз. Как раз когда в начале сезона начались поражения, пошли индивидуальные беседы. Меня вызвали, спросили, что происходит, есть ли какие-то проблемы. Недолго посидели и все. С тех пор я его видел иногда в раздевалке, когда он приезжал в Омск.

— Правда, что когда иностранцы прекратили набирать очки, то вас стали обвинять в том, что они плохо играют.

— Что-то такое было. Это очень неприятно. Все-таки играет вся команда, плюс невозможно пройти весь турнир ровно. Но почему-то виноватым считали меня. Но потом к этой теме никогда не возвращались.