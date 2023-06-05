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Сегодня, 09:15

Ткачев — о единственной встрече с Крыловым: «Вызвали, спросили, что происходит, есть ли какие-то проблемы»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»
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Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про то, как его вызвали на ковер к председателю совета директоров омичей Александру Крылову, покинувшему пост в конце мая.

— Вы когда-нибудь встречались с Александром Крыловым?

— Один на один — только раз. Как раз когда в начале сезона начались поражения, пошли индивидуальные беседы. Меня вызвали, спросили, что происходит, есть ли какие-то проблемы. Недолго посидели и все. С тех пор я его видел иногда в раздевалке, когда он приезжал в Омск.

— Правда, что когда иностранцы прекратили набирать очки, то вас стали обвинять в том, что они плохо играют.

— Что-то такое было. Это очень неприятно. Все-таки играет вся команда, плюс невозможно пройти весь турнир ровно. Но почему-то виноватым считали меня. Но потом к этой теме никогда не возвращались.

Владимир Ткачев. «Если с НХЛ не получится, хочу остаться в «Авангарде». Сенсационное заявление звезды КХЛ Ткачева

Владимир Ткачев (Авангард)
КХЛ
ХК Авангард
Александр Крылов
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Форвард «Авангарда» Ткачев рассказал, за что его вывели из состава в начале сезона