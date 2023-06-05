Форвард «Авангарда» Ткачев рассказал, за что его вывели из состава в начале сезона

Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» пролил свет на ситуацию, случившуюся в начале сезона-2022/23, когда омская команда потерпела на старте шесть поражений подряд.

— В начале прошлого сезона у вас возникло недопонимание с Дмитрием Рябыкиным. Все закончилось тем, что вас убрали из состава.

— Так я же очки не набирал.

— Но конфликт был.

— Не было. В том смысле, что я ему не грубил, никогда с тренером не ругался.

— Так вы вообще ни с кем не ругаетесь.

— Но конфликт — это взаимные претензии, а у нас с Дмитрием Рябыкиным никаких скандалов не было. Вполне вероятно, что я действительно не показывал свой лучший хоккей.

— Я слышал, что вас хотели сделать форвардом оборонительного плана.

— Это немного не так. Но команда проигрывала и, возможно, посчитали, что я один из главных виновников неудач.

— Но это было не так?

— Сложности возникли из-за того, что мне никак не могли найти место в составе. Начинал в тройке с Алексом Бродхерстом и Арсением Грицюком. Затем меня переставили к Корбану Найту и Риду Буше. Помню, что первый выезд у нас был Балашиха — Минск — Санкт-Петербург. Первую игру мы вышли с Бродхерстом, в Минске я уже играл с Найтом. С «Динамо» все было неплохо, да, проиграли, но наше звено забросило две шайбы из трех. Затем была поездка в Санкт-Петербург, где мы проиграли, и наше звено снова разбили. Искали варианты, плюс шли поражения, надо было что-то менять.

— Плохо, когда так быстро делают выводы.

— Я считаю, что надо было чуть потерпеть. Все-таки необходимо было притереться к партнерам, а когда есть сыгранность, то качество становится лучше. Но тренеры посчитали иначе.

— Вы обрадовались, когда Дмитрия Рябыкина убрали?

— Нет, что вы. Он попал в тяжелую ситуацию, «Авангард» много играл на выезде, и было много поражений. Но ведь не тренер только виноват в неудачах.

— С Михалом Кравецом все наладилось.

— Мне очень понравилось с ним работать. Очень позитивные впечатления. Хорошо, что он остался в команде, весьма сильный тренер. Я бы с ним еще поработал вместе.

— А как вы отнеслись к тому, что его едва не уволили в середине сезона?

— Да я не знал про это.

— Все знали, кроме вас.

— Нет, когда начались собрания, то я, естественно, узнал. Но мне показалось странным, что это тема вообще поднималась. Команда попала в зону плей-офф, шла достаточно неплохо, и вдруг разговоры об отставке.