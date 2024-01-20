Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:09

Форвард «Динамо» Гусев первым в истории КХЛ сделал 50 голевых передач в двух разных сезонах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал первым хоккеистом в истории ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, которому удалось сделать 50 или более результативных передач в двух разных сезонах.

20 января хоккеист отметился тремя голевыми пасами в игре регулярного чемпионата против минского «Динамо». Теперь у 31-летнего россиянина 51 результативная передача в сезоне-2023/24.

Гусев уже преодолевал эту планку в сезоне-2018/19, когда выступал за СКА — тогда у него было 65 голевых пасов.

Также Гусев установил рекорд «Динамо» по числу набранных очков за один сезон. В нынешнем чемпионате форвард набрал 69 (19+50) очков в 53 играх. Предыдущий рекорд принадлежал Вадиму Шипачеву, у которого было 68 (20+48) очков в 61 игре сезона-2018/19.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Рублев победил Корду и вышел в четвертый круг Australian Open
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
В офисе Зеленского рассказали о жалобах солдат ВСУ на нехватку оружия
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Никита Гусев установил новый рекорд московского «Динамо» по числу результативных передач за сезон

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и вышло в плей-офф КХЛ