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Сегодня, 15:21

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и вышло в плей-офф КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» дома обыграло минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У москвичей отличились Никита Гусев, Егор Римашевский, Даниил Пыленков и Джордан Уил. Единственную шайбу минчан забросил Дмитрий Коробов.

Никита Гусев также сделал три результативные передачи. Теперь у 31-летнего россиянина 70 (19+51) очков в сезоне-2023/24, что является рекордом московского «Динамо» по числу результативных действий за один чемпионат. Также Гусев стал первым хоккеистом, которому удалось сделать 50 или более голевых передач в двух разных сезонах.

Московское «Динамо» с 74 очками в 53 матчах занимает второе место в таблице Западной конференции, команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. Бело-голубые стали третьим клубом, гарантировавшим себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — до них это сделали «Локомотив» и СКА.

Минское «Динамо» идет на восьмой строчке с 51 очком в 52 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Гусев — 19 (Уил, Прибыльский), 24:10 — 1:0. Коробов — 1 (Энас, Волков), 34:44 — 1:1. Римашевский — 3 (Гусев, Прибыльский), 37:56 — 2:1. Пыленков — 5 (бол., Гусев, Римашевский), 41:10 — 3:1. Уил — 21 (Гусев, Римашевский), 58:02 — 4:1.

Вратари: Моторыгин — Фергюсон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 38 (11+17+10) — 34 (7+15+12).

Судьи: Морозов, Наумов.

20 января. Москва. «ВТБ Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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