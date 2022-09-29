Форвард «Динамо» О'Делл стал четвертым канадцем, забросившим четыре шайбы в одном матче КХЛ

Форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл стал четвертым канадцем, забросившим четыре шайбы в одном матче КХЛ. 32-летний хоккеист оформил покер в матче регулярки с «Амуром» (5:0).

Ранее по четыре шайбы также забрасывали Найджел Доус, Франсис Паре и Джордан Уил.

О'Делл также стал вторым игроком «Динамо», забросившим четыре шайбы в одном матче КХЛ. Первым в октябре 2019 года стал Даниил Тарасов, отличившийся также в матче с «Амуром», но в гостях.

«Динамо» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» — 10-й с 9 баллами на Востоке.