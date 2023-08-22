Форвард «Лады» Сафин рассказал о различиях в сборах между НХЛ, Европой и КХЛ

Сегодня, 18:28
Нападаюший «Лады» Остап Сафин сравнил предсезонную подготовку в НХЛ и Европе со сборами в клубах КХЛ.
«Там ты не покатаешься с командой, тренировки без льда. Здесь [в КХЛ] есть и лед, и упражнения вне его. В Америке ты подготавливаешься и приезжаешь уже недели за три-четыре до старта регулярного чемпионата. В Чехии вообще все странно с летней подготовкой. Занимаешься 7-8 недель с командой вообще безо льда, потом три недели отпуск, и далее мы проходили свои программы, чтобы не выходить из тонуса. И только после этого начиналась предсезонка, лед, товарищеские матчи», — цитирует Сафина Metaratings.ru.
24-летний чешский хоккеист российского происхождения в прошлом сезоне играл за «Спарту» из Праги. В 41 матче он набрал 13 (8+5) очков.
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