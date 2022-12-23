Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:43

Кадейкин о хет-трике в матче с «Адмиралом»: «В принципе, давно пора было»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от хет-трика в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:3).

— Приятно забить три гола. В принципе, давно пора было. Эмоции положительные, получилось забить. Иногда игра идет, но не забиваешь. Сегодня так все сложилось, что могли и больше забить. Неплохо играли, создавали моменты в каждом периоде.

— Показалось, что после сборной России приехали более мотивированным?

— После сборной, наверное, все приезжают в хорошем настроении. Как ни крути, там собраны хорошие игроки, все чуть-чуть побыстрее и поответственнее, поэтому приходится быстрее думать и реагировать.

Александр Кадейкин отправил три шайбы в ворота «Адмирала» и оформил свой первый хет-трик в КХЛ.

Для игроков «Салавата» этот хет-трик стал 24-м в лиге.

Топ-5 клубов КХЛ по количеству хет-триков

1. СКА — 34

2. «Барыс» — 31

3. «Металлург» — 30

4. «Динамо» — 28

5. «Ак Барс», «Салават Юлаев» — по 24

Источник: https://hcsalavat.ru/news/aleksandr-kadeykin-priyatno-zabit-tri-gola-davno-pora/
Александр Кадейкин
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Сотрудник Росгвардии спас замерзавшего на улице ребенка на Урале
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Виктор Козлов: «Был ли серьезный разговор после 1:5 от «Амура»? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер?»

Тамбиев: «Некоторым игрокам было наплевать, что есть правила и законы. Пусть посидят, подумают»