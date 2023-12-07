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7 декабря, 22:46

Форвард «Спартака» Беляев: «Ты либо уверен в себе, либо нет. Лига не имеет значения»

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Нападающий «Спартака» Александр Беляев, отличившийся заброшенной шайбой в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3), рассказал о своей адаптации в основной команде.

— Как проходит ваша адаптация в основной команде?

— Все здорово, после сборов уже адаптировался можно сказать. Ребята поддержали, стараюсь тянуться к старшим, показывать результаты.

— Отличаетесь в победных шайбах. Можно давать звание «король победных голов»?

— Да я думаю нет. На моем месте мог бы оказаться любой. Мы работаем как единый организм, не сдаемся.

— В чем секрет вашей результативности?

— Особого секрета нет. Иногда идет, иногда нет. Главное тут не то, что ты забиваешь или не забиваешь, а как ты реагируешь на это. Главное сохранять спокойствие при любых обстоятельствах.

— Можете с уверенностью сказать, что твердо стоите на ногах в КХЛ?

— Я бы так не сказал. В любой лиге ты либо уверен в себе, либо нет. Какая именно лига — не имеет значения.

— Можно ли сказать, что победа над «Динамо» дала глоток свежего воздуха?

— На сегодняшнюю игру можно сказать, что да. Все выходили с положительным настроем. Мы очень много отдали эмоциональных сил, это нас немного расслабило. Но мы собрались и все 60 минут показывали,что умеем.

— Как отнеслись к подписанию Ильи Ковальчука?

— Положительно, многие ребята рады. Это великий игрок, великий человек. Даст только положительный эффект для нашего коллективно. Для любого игрока не столько цель или мечта поиграть с ним, сколько шанс узнать много чего в плане хоккея.

«Спартак» возглавил турнирную таблицу КХЛ. На счету команды Алексея Жамнова 56 очков после 41 матча. «Сочи» с 32 очками в 40 играх располагается на 10-м месте в Западной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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