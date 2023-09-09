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Сегодня, 00:08

Галиев считает, что «Куньлунь» пошумит в этом сезоне КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барс» Станислав Галиев поделился мыслями после победы над «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ.

«Мы настраиваемся на каждую игру, должны были отдать должок болельщикам. Сегодня порадовали их. Нормально играли, просто не могли забить. Действовали правильно. Трудовые голы забили, поборолись. Свечников добил, забил свой первый гол, молодец. Дамир Жафяров наконец забил, все налаживается. Удивил ли «Куньлунь»? Хорошая команда, подбор игроков. Думаю, они пошумят в этом сезоне», — приводит слова Галиева Metaratings.ru.

«Куньлунь» проиграл первый матч в текущем сезоне КХЛ и опустился на второе место в таблице «Запада» (6 очков). «Ак Барс» с 6 баллами находится на первой строчке «Востока».

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-ak-barsa-galiev-dumayu-kunlun-poshumit-v-etom-sezone-kkhl-282429/
Станислав Галиев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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1 Торпедо 3 3 0 6
2 Куньлунь 4 3 1 6
3 Северсталь 3 2 1 4
4 ЦСКА 4 2 2 4
5 СКА 4 2 2 4
6 Спартак 4 2 2 4
7 Динамо Мн 4 2 2 4
8 Локомотив 3 2 1 4
9 Динамо 3 1 2 2
10 Сочи 3 1 2 2
11 Витязь 4 1 3 2
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 4 3 1 6
2 Металлург Мг 3 2 1 5
3 Трактор 4 2 2 5
4 Автомобилист 3 2 1 5
5 Сал. Юлаев 3 2 1 4
6 Авангард 2 2 0 4
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