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Сегодня, 02:10

Галузин рассказал, как «Витязю» удалось обыграть «Ладу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Владимир Галузин прокомментировал победу над «Ладой» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Непростой матч в психологическом плане, потому что команда все понимает, это живой организм. Все ребята переживали из-за серии поражений, поэтому переговорили внутри команды, что надо больше потерпеть, сыграть со счетом 1:0, 2:1, в первую очередь обратить внимание на свои ворота, начать от печки. Сегодня все бились и, как итог, где-то Боженька нас наградил таким голом в овертайме за то, что мы терпели, мы работали все 60 с копейками минут. Помогали вратарям, подчищали, сегодня вся команда «звенела» на 100 с лишним процентов. Сейчас передохнем, надеюсь, эти положительные эмоции дадут нам толчок вверх как команде», — цитирует пресс-служба лиги Галузина.

«Витязь» с 5 очками продолжает занимат последнее место в Западной конференции КХЛ. «Лада» с 15 очками идет на втором месте в Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/28/520364.html
Владимир Галузин
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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