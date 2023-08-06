Гендиректор «Лады» о победе над «Ак Барсом»: «Не могу сказать, что доволен игрой»

Генеральный директор «Лада» Александр Чеботарев поделился мнением о победе над «Ак Барсом» в товарищеском матче.

«Я не могу сказать, что доволен игрой. Конечно же, ребят и болельщиков поздравляю, потому что победа есть победа. «Ак Барс» — команда очень серьезная. Эта игра показала определенные минусы, над которым придется поработать тренерскому штабу. Я думаю, они все их знают, и один из этих минусов — это необязательные удаления. В то же время это тоже практика работы команды при игре в меньшинстве. Ребята очень хорошо и грамотно убивали время», — цитирует Чеботарева Metaratings.ru.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября.