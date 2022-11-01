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Сегодня, 15:35

Гендиректор «Лады» заявил, что клуб сможет соблюсти пол зарплат при вступлении в КХЛ

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Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что клуб сможет соблюдать пол зарплат в случае вступления в КХЛ.

«Предварительно мы озвучили в лиге бюджет на следующий сезон, который нам гарантировали. Пока раскрыть его не могу, только скажу, что пол зарплат будет соблюден. Затраты, конечно, возрастут, потому что сама нынешняя ситуация способствует в первую очередь росту цен на экипировку. Представители клубов, которые будут принимать решение, должны быть уверены в том, что, заходя в их семью, мы их не подведем и будем соответствовать всем требованиям. Клубы интересует то, какая у нас материально-техническая база и чтобы мы могли обеспечить достойное пребывание команды гостей на наших домашних матчах. У нас должны быть комфортные раздевалки, что есть, инфраструктура гостиниц, есть удобная логистика при поездке в аэропорт, обеспечение всякими мелочами, предусмотренными регламентом, начиная от питьевой воды, обеспечение стирки игровой формы», — приводит слова Чеботарева ТАСС.

Минимальный пол зарплат в лиге составляет 405 млн рублей. Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014-го по 2018-й, после чего был исключен на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели.

Источник: https://tass.ru/sport/16215221
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ХК Лада
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