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КХЛ

Сегодня, 17:15

Гендиректор «Сибири» рассказал об обсуждении о возвращении драфта юниоров

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что на совещании руководителей клубов КХЛ в Челябинске обсуждалась тема возвращения драфта юниоров.

— Мы касались темы возвращения драфта, но тоже только вскользь. Это настолько серьезная и сложная тема, что неправильно ее обсуждать на бегу. Видимо, ее придется оставить на лето. У нее уже есть сторонники — сейчас собирается такой интересный пул клубов, который были флагманами этой темы. В то же время есть клубы, которые постепенно присоединяются к ней. Надеюсь, что сторонников будет больше.

Драфт юниоров в&nbsp;2014 году. Большие перемены для КХЛ. Почему лиге нужно вернуть драфт юниоров?

КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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