Гендиректор «Сибири» рассказал об обсуждении о возвращении драфта юниоров

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что на совещании руководителей клубов КХЛ в Челябинске обсуждалась тема возвращения драфта юниоров.

— Мы касались темы возвращения драфта, но тоже только вскользь. Это настолько серьезная и сложная тема, что неправильно ее обсуждать на бегу. Видимо, ее придется оставить на лето. У нее уже есть сторонники — сейчас собирается такой интересный пул клубов, который были флагманами этой темы. В то же время есть клубы, которые постепенно присоединяются к ней. Надеюсь, что сторонников будет больше.