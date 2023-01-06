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Сегодня, 22:08

Генеральный директор «Салавата Юлаева» пожелал здоровья нападающему Родиону Амирову

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов пожелал здоровья нападающему команды Родиону Амирову.

«В Рождественскую ночь принято верить в чудеса. Молиться о здоровье и благополучии близких людей. Давайте в эту ночь помолимся за Родиона Амирова и его здоровье! Он мужественно борется с болезнью и не сдается. Мы ждем тебя, Родион, и верим в лучшее», — написал Баширов в Telegram-канале.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

На счету нападающего 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».

ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
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