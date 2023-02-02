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Сегодня, 17:02

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал продление контракта с Джиошвили

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин высказался о продлении контракта с нападающим московской команды Максимом Джиошвили.

«Одним из первых решений еще осенью было продление соглашения с Максимом Джиошвили. Упорство, трудолюбие и желание играть на самом высоком уровне помогли игроку раскрыться в КХЛ. Лучший показатель ценности Максима помимо очков и статистики — это то, что ряд клубов предлагали очень серьезные варианты для обмена, однако совместно с тренерским штабом было принято моментальное решение о том, что игрок не продается и не обменивается. Уверены, что Максим продолжит прогрессировать и радовать динамовских болельщиков», — приводит слова Сопина пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне 27-летний Джиошвили сыграл за «Динамо» 52 матча и набрал 24 (14+10) очка.

Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 75 очков за 58 матчей.

Источник: https://dynamo.ru/news/229942-maksim_djioshvili_prodlil_kontrakt_s____dinamo__
Максим Джиошвили
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Максим Джиошвили продлил контракт с московским «Динамо»