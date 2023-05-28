Генменеджер «Ак Барса» выразил надежду, что Билялетдинов продолжит работу главным тренером

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о продолжении работы Зинэтулы Билялетдинова главным тренером команды.

— 30 мая вы пойдете к главе республики. Там и будет назначен главный тренер?

— Я думаю, пока нет. Писали же и говорили, что в начале июня определимся. Или в середине. Все от Билялетдинова зависит. Как я и говорил, есть план B. Мы не будем озвучивать его.

— Это Воробьев? Или Бабенко остается главным?

— Не так много кандидатов вообще среди тренеров, которые могут выйти на этот уровень. Наш клуб с амбициями. Всегда стремится выиграть кубок, соответственно, любой приходящий тренер должен понимать, какие цели и задачи перед ним стоят. А они максимальные всегда. Юрий Иванович прошел «Витязь» и сейчас поработал в течение сезона. Видит какие требования. Почему нет?

— Будете менять тренерский штаб?

— Давно уже пошла тенденция, что занятия на льду проводят помощники. Главный тренер наблюдает за процессом. Нет такого, как раньше. От этого уже отходят. То, что Билялетдинов находился на лавке — ничего страшного в этом нет.

— Нужно больше тренеров?

— Для чего? На льду и так места мало. Площадки уменьшают. Достаточно мнений и большого опыта того же Билялетдинова.

— А если не будет Билялетдинова?

— Мы планируем, что Билялетдинов останется в системе. А как, и при какой должности... Надеюсь, что отдохнет и поймет, что еще может работать.

— А перелеты и переезды? Ему же тяжело.

— Нормально все. Откуда это взялось?

— Всем известно про проблемы со спиной.

— А где справка? Покажите, что ему противопоказаны самолеты. Он ни разу не жаловался. Даже при полете на Дальний Восток. Мы летели на комфортабельном самолете. Лег спокойно, как на кровати. Какая разница? Мы за месяц летали три раза. Ничего страшного. Ни разу не жаловался, — сказал Валиуллин.

68-летний специалист третий раз в карьере возглавил казанский клуб в декабре 2022 года. В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил в серии ЦСКА (3-4).

Полностью интервью Марата Валиуллина читайте на сайте «СЭ».