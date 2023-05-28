Гусев впервые высказался об отстранении из СКА и слухах про употребление алкоголя

Сегодня, 11:25
Олимпийский чемпион, бывший нападающий СКА Никита Гусев опроверг слухи об отстранении из команды в прошедшем плей-офф за употребление алкоголя, а также пока не подтвердил подписание контракта с московским «Динамо».
— Правда, что вас отстранили из СКА за то, что вы пришли с запахом алкоголя на тренировку?
— Нет.
— На игру?
— Нет.
— Писали другое.
— Писать корреспонденты могут все, что угодно. Я же не запрещаю никому этого делать.
— Насколько сильно вас потрясла эта ситуация?
— Было неприятно, так скажем. Не думал, что такое может быть в прессе. Но это ваша работа.
— Вы уже перешли в московское «Динамо»?
— Пока неизвестно.
— Говорят, что вы против того, чтобы приезжать на летние сборы.
— Это не совсем правда.
— Отчасти правда.
— Я сам неплохо вроде готовился в последние два года.
— Я с трудом могу представить, чтобы главный тренер Алексей Кудашов разрешил вам пойти на такое.
— Посмотрим, как будет.
— Существует вариант, при котором вы пропустите первый сбор, но примете участие в предсезонных турнирах?
— Мне все равно, с командой готовиться или одному — я готов и так, и так.
В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.