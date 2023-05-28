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Сегодня, 11:25

Гусев впервые высказался об отстранении из СКА и слухах про употребление алкоголя

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион, бывший нападающий СКА Никита Гусев опроверг слухи об отстранении из команды в прошедшем плей-офф за употребление алкоголя, а также пока не подтвердил подписание контракта с московским «Динамо».

— Правда, что вас отстранили из СКА за то, что вы пришли с запахом алкоголя на тренировку?

— Нет.

— На игру?

— Нет.

— Писали другое.

— Писать корреспонденты могут все, что угодно. Я же не запрещаю никому этого делать.

— Насколько сильно вас потрясла эта ситуация?

— Было неприятно, так скажем. Не думал, что такое может быть в прессе. Но это ваша работа.

— Вы уже перешли в московское «Динамо»?

— Пока неизвестно.

— Говорят, что вы против того, чтобы приезжать на летние сборы.

— Это не совсем правда.

— Отчасти правда.

— Я сам неплохо вроде готовился в последние два года.

— Я с трудом могу представить, чтобы главный тренер Алексей Кудашов разрешил вам пойти на такое.

— Посмотрим, как будет.

— Существует вариант, при котором вы пропустите первый сбор, но примете участие в предсезонных турнирах?

— Мне все равно, с командой готовиться или одному — я готов и так, и так.

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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