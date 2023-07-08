Герсонский: «В межсезонье «Авангард» постарался поднять средний уровень команды»

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился мнением о трансферной компании омского клуба.

«На мой взгляд, «Авангард» постарался поднять общий средний уровень команды. Но заменить ушедших лидеров, конечно, не так просто, особенно это будет заметно на старте чемпионата. Тем не менее, уверен, к концу «регулярки» это будет уже другой «Авангард» — сильнее не только того, что начнет сезон, но и того, что был в предыдущем чемпионате», — приводит слова Герсонского Betonmobile.ru.

В межсезонье в «Авангард» перешли восемь игроков, в том числе защитник Либор Шулак, форварды Валерий Пьянов и Кирилл Панюков.