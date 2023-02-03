0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:40

Гимаев рассказал, что Ларионов является авторитетом в «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший прокомментировал выступление «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«Это результат совокупности факторов. Мы неоднократно отмечали функциональную готовность команды. Сколько раз говорили, что «Торпедо» в принципе должно просесть с таким энергозатратным хоккеем, но нужно отдать должное тренеру по физподготовке Филиппу Арзамазову. Он рассказывал о том, как строит тренировки, у него новый подход — не такой олдскульный, как у других клубов. Плюс, конечно, это психолог Ларионов. Он является авторитетом. Игроки смотрят на Ларионова с открытым ртом. Когда он общается с ними на равных, общается с ними как друг, наставник. Это батя в раздевалке, и это их тоже мотивирует. Также отметим тренерский штаб команды. Многие говорили о сильных сторонах того же Козырева. Я думаю, что в клубе сложился пазл, со всех сторон одни позитивные моменты. Нижний Новгород — хоккейный город», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

1 февраля нижегородское «Торпредо» досрочно обеспечило себе выход в плей-офф Кубка Гагарина, одержав победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-igroki-torpedo-smotryat-na-larionova-s-otkry-ty-m-rtom/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шикин — о матче против «Сочи»: «Четвертый гол помог нам победить»