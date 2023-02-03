Гимаев рассказал, что Ларионов является авторитетом в «Торпедо»

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший прокомментировал выступление «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«Это результат совокупности факторов. Мы неоднократно отмечали функциональную готовность команды. Сколько раз говорили, что «Торпедо» в принципе должно просесть с таким энергозатратным хоккеем, но нужно отдать должное тренеру по физподготовке Филиппу Арзамазову. Он рассказывал о том, как строит тренировки, у него новый подход — не такой олдскульный, как у других клубов. Плюс, конечно, это психолог Ларионов. Он является авторитетом. Игроки смотрят на Ларионова с открытым ртом. Когда он общается с ними на равных, общается с ними как друг, наставник. Это батя в раздевалке, и это их тоже мотивирует. Также отметим тренерский штаб команды. Многие говорили о сильных сторонах того же Козырева. Я думаю, что в клубе сложился пазл, со всех сторон одни позитивные моменты. Нижний Новгород — хоккейный город», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

1 февраля нижегородское «Торпредо» досрочно обеспечило себе выход в плей-офф Кубка Гагарина, одержав победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:1.