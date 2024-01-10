Главный арбитр КХЛ признал верным решение судей в овертайме матча СКА — «Металлург»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод с победной шайбой «Металлурга» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА (2:1 ОТ).

После игры главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг заявил, что команда из Магнитогорска забила победный гол после нарушения правил.

«Арбитры матча СКА — «Металлург» на льду приняли верное решение. В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста «Металлурга», после чего игрока СКА спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил, потому что игрок споткнулся об свою клюшку. Это мнение главы Департамента судейства и всех судейских экспертов Лиги», — приводит слова Анисимова пресс-служба КХЛ.

Арбитр подчеркнул, что лига в первую очередь руководствовалась регламентом, согласно которому каждый клуб в промежутке от 24 до 48 часов после окончания матча имеет право подать обращение со спорными моментами в судейско-экспертный комитет, возглавляемый Рене Фазелем.

«В этот комитет входят пять независимых экспертов, которые не являются сотрудниками КХЛ. Комментировать этот эпизод до истечение 48 часов после окончания матча СКА — «Металлург» было бы неправильным и неэтичным. Теперь, когда 48 часов с момента окончания матча прошли, КХЛ может выразить свою позицию по этому эпизоду. Отдельно стоит отметить, что по этой игре от клуба СКА не поступало обращений в судейско-экспертный комитет. Всего в сезоне от СКА поступили запросы по 18 моментам в шести матчах, которые были рассмотрены комитетом», — заявил Анисимов.

Ранее представители совета ветеранов СКА обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на работу судей в матче против «Металлурга».

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 70 очками в 50 матчах. СКА идет на четвертой строчке «Запада» с 64 очками в 48 играх.