Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

3 ноября, 23:03

Тамбиев — о поражении от «Трактора»: «Такую игру надо поскорее забыть»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о крупном поражении от «Трактора» (1:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Была одна команда на поле, по содержанию — самый плохой матч «Адмирала» в этом сезоне. Борьба, стыки, единоборства, скорость, движение — во всех компонентах проиграли. Когда еще уступаешь команде в мастерстве и хоккейном интеллекте, то все сразу становится видно. Такую игру надо поскорее забыть и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

«Адмирал» проиграл четвертый матч подряд и занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице «Востока» с 16 очками. Следующий матч команда проведет 8 ноября дома против «Локомотива».

ХК Адмирал
ХК Трактор
Леонид Тамбиев
2
0
Читайте также
Флаг-футбол был включен в программу Олимпийских игр 2028 года
Неймар рассказал, как прошла операция на колене
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трактор» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ