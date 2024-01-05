Радулов обошел Зарипова в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ

Сегодня, 19:56
Форвард «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).
Теперь на счету 37-летнего хоккеиста 686 очков в лиге (238 голов и 448 результативных передач). Он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ, обойдя завершившего карьеру Даниса Зарипова (685).
Список возглавляет Сергей Мозякин (928 очков). На второй строчке располагается Вадим Шипачев (287).
Топ-5 бомбардиров в истории КХЛ:
Сергей Мозякин — 928
Вадим Шипачев — 907
Александр Радулов — 686
Данис Зарипов — 685
Никита Гусев — 564