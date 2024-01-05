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Сегодня, 19:56

Радулов обошел Зарипова в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ

Алина Савинова
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Форвард «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

Теперь на счету 37-летнего хоккеиста 686 очков в лиге (238 голов и 448 результативных передач). Он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ, обойдя завершившего карьеру Даниса Зарипова (685).

Список возглавляет Сергей Мозякин (928 очков). На второй строчке располагается Вадим Шипачев (287).

Топ-5 бомбардиров в истории КХЛ:

Сергей Мозякин — 928

Вадим Шипачев — 907

Александр Радулов — 686

Данис Зарипов — 685

Никита Гусев — 564

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
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