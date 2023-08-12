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Сегодня, 09:15

Тамбиев — о своем «Адмирале»: «Кто нас знал? Противная команда с противным тренером»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер команды из Владивостока Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, зачем во время победной серии плей-офф против «Салавата Юлаева» его провоцировали уфимские журналисты.

— Поражало, как уверенно вы держались на пресс-конференциях в серии с «Салаватом Юлаевым». Как это удавалось?

— Сам удивляюсь. Честно, так зубы скрипели, когда еще самозванцем назвали. Так некрасиво. Меня специально провоцировали. Уфа — город с глубочайшими хоккейными традициями. Журналисты любят свою команду. И тут — «Адмирал». Кто мог подумать, что «Салават» не пройдет нас? Я тоже их понимаю, они желали победы своей команде и хотели вывести меня из равновесия. Чтобы я наговорил на них, на судей. Провоцировали, я это понимал, но язык тоже подвешен. Это тренерский опыт — быстро знать, как ответить, что говорить. Я тоже набирался опыта. Это мой первый полноценный сезон в КХЛ. Да, зубы скрипели, но я их понимаю.

— После пресс-конференции это осталось в голове, и не повлияло ли это на команду и помощников?

— Команде я никогда не показываю эмоции, даже когда недоволен кем-то или чем-то. Команда никогда ничего не знает. Она не должна видеть, что тренер чем-то недоволен или не уверен. Я пришел в тренерскую, говорю: «Представляете, меня сейчас самозванцем обозвали. Куда мы катимся? Нужно пройти их, чтобы утереть нос уфимским журналистам». У меня хороший штаб. Сказали мне, чтобы я не переживал, мы пройдем их. Раз такие вопросы задают, значит, людей немного затрясло.

— Пресс-конференции после матчей для вас — рутинная обязанность или шанс высказаться?

— В регулярном чемпионате пресс-конференции скучные. Дежурные фразы, мало вопросов. Может быть, это потому, что я — тренер «Адмирала»? Может быть, только мне задавали так мало вопросов? Мне казалось, что «Адмирал» никому не интересен. Дежурные короткие вопросы. А плей-офф — совсем другое. Играешь с одной и той же командой. Летаешь между городами, те же журналисты. Кто знал «Адмирал», меня и игроков? А тут такая упертая противная команда с таким же противным тренером. Мне в кайф, когда погружаешься в плей-офф и идет игра за игрой. Я и в ВХЛ получал удовольствие от плей-офф. Особенно когда доходишь до конца и выигрываешь.

Полностью интервью Леонида Тамбиева читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Леонид Тамбиев
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