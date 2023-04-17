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Сегодня, 22:31

Билялетдинов: «Против ЦСКА играть очень сложно, это сильная команда»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

— Игра была неплохая. Мы друг друга изучали, — начал Билялетдинов. — Мы играли по своему заданию. Не все было идеально, но мы понимали, что хотим сделать.

— Удивило, что ЦСКА не использовал много моментов?

— Это сильная команда, против них играть очень сложно.

— Рейдеборн играл несколько лет в Казани...

— Я его не знаю.

— Может быть, у ребят спрашивали?

— Не спрашивал.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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