Билялетдинов: «Против ЦСКА играть очень сложно, это сильная команда»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

— Игра была неплохая. Мы друг друга изучали, — начал Билялетдинов. — Мы играли по своему заданию. Не все было идеально, но мы понимали, что хотим сделать.

— Удивило, что ЦСКА не использовал много моментов?

— Это сильная команда, против них играть очень сложно.

— Рейдеборн играл несколько лет в Казани...

— Я его не знаю.

— Может быть, у ребят спрашивали?

— Не спрашивал.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.