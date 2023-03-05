Билялетдинов — о матче с «Нефтехимиком»: «Мы понимали, что будет, и как соперник станет играть»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Мы понимали, что будет, и как соперник станет играть, — цитирует пресс-служба клуба Билялетдинова. — Считаю, что ребята подготовились хорошо, результат хороший.

— При счете 1:1 «Нефтехимик» еще играл в давление, насколько важной оказалась шайба Ильи Сафонова, после которой соперник почти не атаковал?

— Здесь каждая шайба важна — и третья, и вторая, и первая.

— Вы ожидали такой агрессии со стороны «Нефтехимика»? Их команда играет отчаянно.

— Я сказал в самом начале — мы готовились к этому матчу. Команда играет активно, мы знаем об этом. Соответственно этому и готовились.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет во вторник, 7 марта, в Нижнекамске.