Сегодня, 20:21
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.
— Мы понимали, что будет, и как соперник станет играть, — цитирует пресс-служба клуба Билялетдинова. — Считаю, что ребята подготовились хорошо, результат хороший.
— При счете 1:1 «Нефтехимик» еще играл в давление, насколько важной оказалась шайба Ильи Сафонова, после которой соперник почти не атаковал?
— Здесь каждая шайба важна — и третья, и вторая, и первая.
— Вы ожидали такой агрессии со стороны «Нефтехимика»? Их команда играет отчаянно.
— Я сказал в самом начале — мы готовились к этому матчу. Команда играет активно, мы знаем об этом. Соответственно этому и готовились.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет во вторник, 7 марта, в Нижнекамске.