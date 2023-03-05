Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев назвал причины поражения от «Ак Барса»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Не хватило в реализации, — цитирует пресс-служба КХЛ Леонтьева. — Когда создаешь моменты, надо забивать больше одного гола. И не давать сопернику шансов, люди могут из ничего забить, очень опытная команда. Надо играть в обороне предельно строго и собранно, надежно. По игре — мы ни в чем не уступали. Да, проигран матч, но не проиграно сражение. Переведем дух и будем готовиться к следующей игре. Бикмуллин получил травму плеча, на какое время выбыл, пока неизвестно».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет во вторник, 7 марта, в Нижнекамске.