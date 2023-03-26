Билялетдинов о победе над «Адмиралом»: «Выполнили все, о чем говорили, серия была непростая»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1, 4-2) в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

— Команда сыграла очень здорово, мы выполнили все, о чем говорили. Результат не случайный, хотя соперник играл очень здорово, и не только сегодня. Все матчи были непростыми для нас, приходилось трудиться, что-то преодолевать. Серия была непростая. Команда сработала очень хорошо, и я очень рад этому, — приводит слова Билялетдинова пресс-служба клуба.

— Сегодня снова было несколько массовых стычек, которые вы не приветствуете. Будут ли дополнительные разговоры с игроками в связи с этим?

— Даже не знаю, как вам ответить. Это хоккей, такие вещи происходят, они есть и будут. Исключить это практически невозможно, хотя надо к этому стремиться.

— Вячеслав Войнов не попал в состав сегодня. Причины игровые?

— Мы посчитали, что сегодня будет играть другой хоккеист, потому вчера приняли такое решение.

«Ак Барс» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с «Авангардом».