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Сегодня, 22:35

Епанчинцев: «Ребята стараются играть в хоккей, который будет радовать болельщиков и приносить победы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

«Тяжело говорить, когда идем на как минимум одно очко, а пропускаем в большинстве второй год. Высочайшее исполнительское мастерство соперника позволило им сегодня выиграть.

Четвертая игра через день, на выезде, не хватило нам керосина, бензина, который был в предыдущих матчах. Но по самоотдаче, по игре больших претензий к ребятам нет. Конечно, есть моменты, которые надо улучшать. Ребята стараются играть в хоккей, который будет радовать болельщиков и приносить победы. Но есть ошибки, которые надо исправлять. Есть поражение, есть домашняя серия, которая уже буквально через два дня. Главное — восстановиться, подготовиться к дальнему перелету и домашней серии», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/27/509003.html
Вадим Епанчинцев
ХК Амур
ХК ЦСКА (Москва)
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