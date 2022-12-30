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КХЛ

Сегодня, 19:42

Епанчинцев оценил игру защитника Корягина в матче с «Адмиралом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:3) в матче КХЛ.

В составе команды хет-триком отметился защитник Глеб Корягин.

«Благодарен ребятам, что на льду была команда, которая и во всех матчах, плюс реализация была хорошая у нашего защитника. Поздравляю его с первым хет-триком. Болельщикам нравится накал, мы, наверное, немного неправильно сыграли после 5:1, пропустили гол, дали сопернику глоток воздуха, недоработали в каких-то моментах. Но, тем не менее, дотерпели, выиграли матч. Спасибо команде, что возвращаемся домой с победой», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» прервал серию из трех поражений, хабаровчане занимают 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 42 очками в 44 матчах.

Источник: КХЛ
Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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