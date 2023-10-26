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26 октября, 22:11

Кравец после матча с «Салаватом Юлаевым»: «Сегодня вратарь доказал, что он не 50, а 70-80 процентов команды»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы над «Салаватом Юлаевым» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сложная, тяжелая игра, против техничной, подвижной команды. Ребята проявили и характер, и мастерство, все четыре звена отыграли здорово. Ну и, конечно, вратарь у нас снова доказал теорию, что он даже не 50, а 70-80 процентов команды. Мы всегда стараемся, особенно дома, сыграть максимально сильно, порадовать своих болельщиков. Календарь тяжелый, много переездов, игр, благодарен ребятам. «Авангард» по-разному играет с топ-клубами и другими командами из-за недонастроя? Часть правды в этом есть, такое существует», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Вратарь омичей Илья Проскуряков отразил 22 броска из 22.

В турнирной таблице «Востока» команды набрали по 27 очков. «Авангард» занимает 6-е место, а уфимцы (5-е место) опережают омичей по дополнительным показателям.

Илья Проскуряков
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Михаил Кравец
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