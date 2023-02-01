Кравец: «Вчера лежал думал: «Вот если будет овертайм...» Накаркал»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игры команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:2 Б).

— Сценарий в каждой игре нашей с «Адмиралом» один и тот же: такая серьезная борьба, серьезное сопротивление, голы в одну и в другую сторону, сегодня вообще получилось сначала пять на пять команды забили и в большинстве ответка в одну сторону, в другую. В общем игра нервов, характеров. Хоккеисты и с одной и с другой стороны очень хорошо делали работу на протяжении всех этих игр. Но я рад, что сегодня мы все-таки были более агрессивны чем в первой игре, больше играли в чужой зоне, держали шайбу, но к сожалению, надо поработать еще раз над вторым периодом: есть погрехи, но это хоккей, это игра, здесь любые варианты возможны, нужно правильно их разобрать и помочь ребятам больше не делать таких ошибок. Конечно мы рады, что победили, тяжелая эта поездка, поэтому нужна уверенность, нужна радость, чтобы выйти с «Амуром» и с хорошим настроением, с подъемом играть. Всех поздравляю с победой! Готовимся дальше.

— Вы сказали, что очень похожи по сценарию игры. Почему на ваш взгляд вот так складываются матчи с «Адмиралом»?

— Может быть, первую и третью игры «Адмирал» на равных играл, но вторая игра — мы отыграли в одной зоне, третья игра — сегодня она такая, где-то мы тоже все-таки лучше играли и больше сделали моментов. И даже во вчерашней игре, опять же по статистике, по виду может по-другому, у них девять моментов, у нас четырнадцать. Здесь отличная игра вратаря, который тащит команду «Адмирал» на протяжении всего сезона, но не убирая то, что ребята пластаются и ловят на себя шайбы: здесь отработана на 200-300 процентов оборона, которую сложно пройти. Только из-за этого. И у всех хватает терпения, никто никуда не бежит, держат, надо выкидывать — выкидывают, не надо выкидывать — не выкидывают, то есть образованная, обученная команда.

— В овертайме вы сняли вратаря, впервые за все 4 овертайма с «Адмиралом». Это задумка такая была или наигрывали эту историю с «Адмиралом»?

— Вы знаете, я решил включить характер вчера, я давно хотел это сделать и все никак не получалось: игры как-то не складывались, были тяжелые овертаймы и было видно, что не хватит у ребят какой-то свежести. А вчера лежал думал: «Вот если будет овертайм...» Накаркал. Уже заранее сегодня сутра с Антоном Алексеевичем Курьяновым мы распределили игроков и знали кто выйдет. И тоже, в принципе, мы хотели, чтобы еще второе звено вышло и сыграло, но к сожалению, не получилось. В целом, я считаю, что достойно держали шайбу, бросали. Опять же, вся хвала тем, кто играл втроем на воротах.