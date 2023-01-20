Михаил Кравец: «Ак Барс» с приходом Билялетдинова играет более дисциплинированно, до конца гнут свою линию»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:2).

«Хорошая боевая игра. Две команды с первой до последней секунды боролись за победу, это у нас уже пятая такая игра — с первой до последней смены напряжение. «Ак Барсу» удалось в концовке забить два гола. Второй период сыграли похуже, третий наоборот лучше, но пропустили две одинаковые шайбы в зоне обороны. С нулем голов сложно выиграть — надо лучше держать шайбу нападающим, создавать больше моментов, закрывать вратаря.

Где-то физически, может, чуть-чуть уступили, особенно, во втором периоде. Набираемся эмоций и готовимся дальше. «Ак Барс» с приходом Билялетдинова играет более дисциплинированно, до конца гнут свою линию, нет провалов в обороне, все бьются. Дисциплина, тактика выполняется с первой до последней минуты — такую команду можно обыграть только за счет выполнения тренерского задания, нужно играть лучше в нападении», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал омичей в турнирной таблице Западной конференции, но по дополнительным показателем остался на пятой строчке, а «Авангард» — на четвертой.