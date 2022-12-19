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Сегодня, 20:40

Заварухин — о поражении от «Адмирала»: «Почему команда так выглядела после паузы? Отдыхать устали»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в матче КХЛ.

«Только двадцать минут в третьем периоде команда играла, остальное время соперник не позволял играть в наш хоккей, много было ошибок, все не в так. Три гола сами себе забили. Почему команда так выглядела после паузы? Отдыхать устали, наверное. Два автогола? Даже три. Первый — от клюшки защитника, второй — от ног, от коньков, третий — от клюшки нападающего. Это хоккей, везет тому, кто везет», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» находится на первой строчке «Востока» с 59 очками в 40 играх. Следующий матч команда проведет 21 декабря с «Сибирью».

Источник: КХЛ
Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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