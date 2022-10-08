Заварухин: «Отсутствие трех игроков? Кто есть, те есть»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4).

«Основное, что случилось в этой игре — 48-я минута, когда пропустили два гола. Потеря концентрации повлияла на исход матча, хотя были и моменты для того, чтобы сравнять.

Отсутствие трех игроков? Кто есть, те есть. Ребята выходят, бьются, понятно, что они были лидерами команды, но должны другие взять на себя лидерство.

Турне по Татарстану было тяжелое, хорошие игры были в Казани, здесь тоже неплохая. Соперник очень хорошо двигался, где-то мы совершили больше ошибок, чем за две игры в Казани, на фоне утомления потеря концентрации привела к поражению», — приводит слова тренера сайт КХЛ.