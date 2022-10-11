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Сегодня, 22:09

Скабелка — о поражении от «Куньлуня»: «Не сработали мы по нашей тактике»

Мария Гусева

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение своей команды от ХК «Куньлунь Ред Стар» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложно комментировать такой матч. Результат гости сделали в первом периоде, остальное время уверенно играли в обороне. Наказали нас за ошибки, которые мы допускали на протяжении всего матча. Не сработали мы по нашей тактике. Хоккеисты «Куньлуня» были быстрее и выигрывали единоборства. Забивали все, что летело. Надеюсь, это будет то поражение, которое нам в дальнейшем поможет. Никита Михайлис — профессиональный игрок. Не надо на трибуны никого отправлять. Нет голов, но он приносит пользу. Конечно, ему непросто найти общий язык с новыми партнерами после двух лет игры с другими хоккеистами. Я не буду критиковать вратарей. Когда-то команда держит удар после неудачных действий, когда-то нет. Сегодня не выдержала», — цитирует пресс-служба КХЛ тренера.

«Куньлунь» набрал 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Барыс» — шестой на «Востоке» (17 очков).

В следующем матче «Барыс» сыграет против «Адмирала» 13 октября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/11/503695.html
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
Андрей Скабелка
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