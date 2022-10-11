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Сегодня, 21:58

«Витязь» в овертайме обыграл «Спартак»

Руслан Минаев

«Витязь» в гостях обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.

Победу подмосковному клубу принесла шайба Кирилла Рассказова в овертайме.

Это вторая победа «Витязя» над «Спартаком» за последние два дня.

Клуб из Подольска набрал 23 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Запада. «Спартак» — шестой с 21 очком.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Рассказов — 5 (Рой, Старков), 63:03 — 0:1.

Вратари: Рибар (Красиков, 40:00) — Дорожко.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (11+8+11+2) — 42 (8+17+13+4).

Судьи: Наумов, Раводин.

11 октября. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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