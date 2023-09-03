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Сегодня, 21:43

Главный тренер ЦСКА Федоров: «Хорошая, интенсивная игра, «Адмирал» показал высокий уровень»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче с «Адмиралом» (4:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хорошая, интенсивная игра, соперник показал высокий уровень хоккея. После прошлой игры многое удалось сделать, поправить основные моменты. Пропустили ненужный гол в третьем периоде, но рад за ребят, что нашли пути к воротам соперника. Шарыченков показал очень приличный уровень. Над чем работали? Точно над психологией, в прошлом игре много было брака, нервозности в принятии решений с шайбой», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА 5 сентября примет «Металлург», а «Адмирал» 6 сентября сыграет с «Витязем». Армейцы с 2 очками занимают пятое место в турнирной таблице «Запада».

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
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