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Сегодня, 08:00

КХЛ: расписание и трансляции матчей 4 сентября

«Динамо Москва» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 4 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»
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В понедельник, 4 сентября, состоятся 8 матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Игры КХЛ в России транслируют каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

Расписание трансляций матчей КХЛ 4 сентября:

«Барыс» — «Сибирь»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ

«Лада» — СКА
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ

«Ак Барс» — «Трактор»
Онлайн-трансляция: «Матч ТВ», сайт КХЛ

«Витязь» — «Динамо Минск»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ

«Динамо Москва» — «Амур»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ

«Спартак» — «Северсталь»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ

В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport». В Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения процесса регистрации.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
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1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
4.09 16:30
Барыс – Сибирь
 - : -
4.09 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 - : -
4.09 18:00
Лада – СКА
 - : -
4.09 19:00
Витязь – Динамо Мн
 - : -
4.09 19:30
Куньлунь – Сочи
 - : -
4.09 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
4.09 19:30
Динамо – Амур
 - : -
4.09 19:30
Ак Барс – Трактор
 - : -
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