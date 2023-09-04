КХЛ: расписание и трансляции матчей 4 сентября

Сегодня, 08:00
В понедельник, 4 сентября, состоятся 8 матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Игры КХЛ в России транслируют каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.
«Барыс» — «Сибирь»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ
«Лада» — СКА
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ
«Ак Барс» — «Трактор»
Онлайн-трансляция: «Матч ТВ», сайт КХЛ
«Витязь» — «Динамо Минск»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ
«Динамо Москва» — «Амур»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ
«Спартак» — «Северсталь»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ
«Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ
В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport». В Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения процесса регистрации.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|4.09
|16:30
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Барыс – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -