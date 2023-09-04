КХЛ: расписание и трансляции матчей 4 сентября

«Динамо Москва» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 4 августа

В понедельник, 4 сентября, состоятся 8 матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Игры КХЛ в России транслируют каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

Расписание трансляций матчей КХЛ 4 сентября:

«Барыс» — «Сибирь»

Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ

«Лада» — СКА

Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ

«Ак Барс» — «Трактор»

Онлайн-трансляция: «Матч ТВ», сайт КХЛ

«Витязь» — «Динамо Минск»

Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ

«Динамо Москва» — «Амур»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ

«Спартак» — «Северсталь»

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ

В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport». В Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения процесса регистрации.

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